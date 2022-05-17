Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 201 військовослужбовця Збройних сил України.
Про це глава держави заявив у відеозверненні.
"Підписав укази про нагородження наших героїв", - зазначив він.
За словами Зеленського, державними нагородами відзначений 201 військовослужбовець Збройних сил України.
"Звання "Герой України" присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли - командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Та ще підполковнику Єрку В'ячеславу Володимировичу - командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, посмертно", - уточнив президент.
Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський вручив перші бойові відзнаки незалежної України - відзнаки "Хрест бойових заслуг" п'ятьом військовим, а також перші відзнаки "За мужність та відвагу".
Першим кавалером "Хреста бойових заслуг" став головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, який із початку збройної агресії Росії успішно організував оборону держави й особисто очолив героїчне протистояння ЗСУ цьому вторгненню.
В одному з відеозвернень президент наголосив, що бойові нагороди - це справедлива нова традиція для держави.