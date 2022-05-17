Звання "Герой України" присвоєно старшому лейтенанту Кирилу Агасиєву та підполковнику В'ячеславу Єрку (посмертно).

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами ще 201 військовослужбовця Збройних сил України.

Про це глава держави заявив у відеозверненні.

"Підписав укази про нагородження наших героїв", - зазначив він.

За словами Зеленського, державними нагородами відзначений 201 військовослужбовець Збройних сил України.

"Звання "Герой України" присвоєно старшому лейтенанту Агасиєву Кирилу Яшару огли - командиру взводу 92-ї окремої механізованої бригади. Та ще підполковнику Єрку В'ячеславу Володимировичу - командиру авіаційної ескадрильї 40-ї бригади тактичної авіації, посмертно", - уточнив президент.

Як повідомляв УНІАН, раніше Володимир Зеленський вручив перші бойові відзнаки незалежної України - відзнаки "Хрест бойових заслуг" п'ятьом військовим, а також перші відзнаки "За мужність та відвагу".

Першим кавалером "Хреста бойових заслуг" став головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний, який із початку збройної агресії Росії успішно організував оборону держави й особисто очолив героїчне протистояння ЗСУ цьому вторгненню.

В одному з відеозвернень президент наголосив, що бойові нагороди - це справедлива нова традиція для держави.

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