Він зазначив, що за певних умов можна буде прийти до моменту, коли Росії "доведеться сісти за стіл перемовин".

Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов до кінця року можна буде завершити "військову частину" війни.

Про це він сказав в інтерв'ю американському телеканалу СNN, запис якого опубліковано в Telegram-каналі президента.

Відповідаючи на запитання, чи вважає Зеленський, що війна може закінчитися до кінця року, президент зазначив: "Це залежить від нас, від вас і від того, хто зверху".

"Якщо наша держава буде об'єднаною, такою як зараз, і якщо потужна зброя буде йти від наших партнерів нам вчасно, і якщо вдача, і Бог будуть на нашому боці, то ми зможемо багато речей зробити до кінця цього року. Я впевнений, можемо завершити військову частину цієї війни. Тому що, якщо ми будемо міцними, як я сказав, то ми можемо прийти до того моменту, коли Росії доведеться сісти за стіл перемовин", - пояснив він.

Президент додав, що Росія бачитиме продовження об'єднання світу навколо України, міцність України і перемогу України на тих чи інших напрямках, чи в операціях.

"Якщо це буде, це буде дуже міцна позиція, з якої можна буде вже говорити. А говорити – це фінальна стадія в будь-якому разі, фінальна стадія війни", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що хотів би, аби президент РФ Володимир Путін усвідомлював, що Росія розв'язала криваву війну на території України.

"Я хотів би, щоб він це усвідомлював, що він конкретно це зробив. І щоб він усвідомлював, що на сьогодні він конкретно може це завершити", - сказав президент.

Раніше Зеленський заявив, що Кремль не відмовився від планів окупації України.

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