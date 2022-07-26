Крім цього Черник впевнений, що триваюча війна не закінчиться швидко, як припускають деякі експерти та фахівці.

На Україну чекає ще одна повномасштабна війна з РФ, яка "умогилить московський імперіалізм".

Таку думку військовий експерт Петро Черник висловив в ефірі Радіо НВ.

За його прогнозами, нові широкомасштабні бойові дії між Україною та РФ можуть виникнути як через півроку-рік, так і через 5-10 років.

Крім цього Черник висловив упевненість, що триваюча війна не закінчиться швидко, як припускають деякі експерти та фахівці.

"Я не маю оптимізму, що ця війна закінчиться швидко. Більше того, схильний до концепції, що на осінь активна фаза бойових дій стихне, настане якась справжня оперативна пауза, бо зараз ніякої оперативної паузи насправді не було, тільки пониження артилерійського впливу, однозначно завдяки системам HIMARS. А потім, через якийсь час, півроку-рік, важко сказати, може п’ять, а то й 10, повторна і кінцева російсько-українська війна, яка має умогилити московський імперіалізм як такий, третього не дано. Або ми їх, або вони нас", - висловив думку експерт.

Як повідомляв УНІАН, 24 липня військовий експерт Петро Черник припустив, що російські окупанти, ймовірно, продовжать ракетні обстріли українських міст, що знаходяться в зоні середнього ураження.

Вас також можуть зацікавити новини: