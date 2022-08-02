Глава держави вважає, що відправка першого судна з українською кукурудзою - це позитивний сигнал, що є шанс зупинити продовольчу кризу у світі.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що подальший експорт українського збіжжя на світові ринки залежить від виконання умов безпеки.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців, яке оприлюднене у соціальній мережі Facebook.

"Станом на зараз не час ще робити будь-які висновки і прогнозувати подальші події, але порт запрацював, експортний рух почався, і це можна назвати першим позитивним сигналом, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі", - заявив Зеленський.

"Наразі все залежить від виконання безпекових параметрів ініціативи. А це відповідальність партнерів. У першу чергу Організації Об'єднаних Націй і Туреччини. У нас не може бути ілюзій, що Росія просто утримується від спроб зірвати український експорт. Росія послідовно провокувала голод в країнах Африки і Азії, які традиційно імпортували значні обсяги українського продовольства. А зараз в умовах надзвичайної спеки, як цьогоріч в Європі, загроза цінової кризи і певного продовольчого дефіциту є також і для частини європейських країн", - заявив президент.

"Тож подивимося, як працюватимуть домовленості і чи дійсно буде безпека. Своєї черги на відправку вже чекають 16 суден, і ми готові зробити належний внесок у стабілізацію світового ринку продовольства. Для нашої держави це теж має значну користь, і питання не лише у мільярдах доларів валютної виручки. У вирощуванні експортних аграрних культур задіяні близько півмільйона українців. А якщо додати суміжні галузі - то це плюс мільйон робочих місць. Звідси і відповідна державна увага до виконання експортної ініціативи. Це дійсно потрібно нашим людям", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, вранці 1 серпня з Одеського морського порту вийшло перше з початку повномасштабного російського вторгнення в Україну судно з українським продовольством. Суховантаж Razoni під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані з 26 тис. т кукурудзи.

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