Президент України Володимир Зеленський вважає, що Російська Федерація завжди хотіла мати вплив на Україну. Вона вирішила військовим шляхом досягнути цієї мети.
Про це Зеленського повідомив час прес-конференції 23 квітня.
"Ми з вами знаємо, що війна йде вісім років. На жаль, не хочеться звикати до цієї повзучої окупації, однак це відбувається. Ми це бачимо. Щодо того, чи мати великий вплив на Україну, я думаю, що завжди Російська Федерація на тому, чи іншому рівні цього хотіла. Й завжди, якщо говорити відверто, тому що ми з цим впливом боремося, я вважаю, що вже побороли", - заявив президент.
Він додав, що з самого початку незалежності України, про цю незалежність мріяли тільки українці, адже вона важлива для нас й цивілізованого світу.
За його словами, Україну не вважають в РФ на рівні влади та суспільства незалежною державою, не поважають наші культурні цінності, мову тощо.
"Не вважають, що ми маємо право на самостійність, а значить не маємо права на життя. Ось ми сьогодні ми боремося за це життя, незалежність свободу. Така війна за свободу України", - пояснив глава держави.
Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дає велику прес-конференцію, присвячену ситуації в Україні та відбиттю російської агресії. УНІАН веде пряму трансляцію.