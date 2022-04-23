Країна-агресор намагається військовим шляхом повернути собі вплив, вважає президент.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Російська Федерація завжди хотіла мати вплив на Україну. Вона вирішила військовим шляхом досягнути цієї мети.

Про це Зеленського повідомив час прес-конференції 23 квітня.

"Ми з вами знаємо, що війна йде вісім років. На жаль, не хочеться звикати до цієї повзучої окупації, однак це відбувається. Ми це бачимо. Щодо того, чи мати великий вплив на Україну, я думаю, що завжди Російська Федерація на тому, чи іншому рівні цього хотіла. Й завжди, якщо говорити відверто, тому що ми з цим впливом боремося, я вважаю, що вже побороли", - заявив президент.

Він додав, що з самого початку незалежності України, про цю незалежність мріяли тільки українці, адже вона важлива для нас й цивілізованого світу.

За його словами, Україну не вважають в РФ на рівні влади та суспільства незалежною державою, не поважають наші культурні цінності, мову тощо.

"Не вважають, що ми маємо право на самостійність, а значить не маємо права на життя. Ось ми сьогодні ми боремося за це життя, незалежність свободу. Така війна за свободу України", - пояснив глава держави.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський дає велику прес-конференцію, присвячену ситуації в Україні та відбиттю російської агресії. УНІАН веде пряму трансляцію.

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