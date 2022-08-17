Президент продемонстрував фото поруйнованого окупантами житла, спортивних майданчиків.

Російські окупанти розстрілюють із танків житлові будинки, щоб убити в українців відчуття дому.

Про це президент України Володимир Зеленський написав у Telegram.

Він зазначив, що кожна людина має свій домашній простір - це не лише окрема квартира або будинок, а й частина міста чи села, де вона спілкується, працює, зустрічається з друзями, кохає, виховує дітей. "Російські окупанти розстрілюють із танків житлові будинки, накривають міські квартали з артилерії та наводять ракети на цивільні об’єкти саме для того, щоб знищити весь цей простір життя, щоб убити відчуття дому", - наголосив президент України.

Зеленський продемонстрував фото поруйнованого окупантами житла, спортивних майданчиків.

Нагадаємо, дещо раніше Зеленський назвав військово-політичне завдання номер один. Потрібно, щоб ворог втомився від війни.

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