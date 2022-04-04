Навіть присутність в квартирі людини національної символіки України вже була для окупантів приводом для того, щоб вбити цю людину або принаймні погрожувати вбивством.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі відомо про цілеспрямовані вбивства вчителів та вихователів на тимчасово окупованій території.

Про це він заявив під час промови у парламенті Румунії.

"3 квітня, коли світ жахнувся, побачивши тіла убитих в Бучі, на сайті російської державної інформаційної агенції "РІА Новини" була опублікована стаття з обгрунтуванням геноциду українців. Її назва доволі красномовна, я цитую: "Що Росія повинна зробити з Україною". І це не просто текст. Це один з доказів для майбутнього трибуналу проти російських воєнних злочинців", - зауважив глава держави.

Він розповів, що у статті описується чіткий і прорахований порядок знищення усього, що робить українців українцями та і самих українців.

У тексті сказано, що потрібно провести "деукраїнізацію" і "деєвропеізацію" України.

Там йдеться, що навіть назву України треба стерти.

"Фактично сказано, що загибель якнайбільшого числа наших людей у війні тільки вітається. Хочу ще раз підкреслити: це сайт державної інформаційної агенції Росії, на якому в умовах відкритої державної цензури може бути опубліковано лише те, що відповідає офіційній ідеологічній позиції щодо війни проти України. Те, що не відповідає такій позиції, просто не пройшло би цензуру. Тобто я хочу, щоб ви мене зрозуміли: вони навіть не ховаються. Вони відкрито кажуть про мету вторгнення на територію України", - сказав президент.

Він додав, що якби українська армія не вистояла, якби український народ не піднявся на захист держави, то окупанти зробили би те, що зробили в Бучі – але на всій території України.

За словами Зеленського, наразі відомо про цілеспрямовані вбивства вчителів, вихователів на тимчасово окупованій території, про цілеспрямований терор проти усіх, кого окупанти розглядали як активістів, як людей, пов’язаних з армією.

Він уточнив, що навіть просто наявність в квартирі людини національної символіки України, державного прапора або герба, вже була для окупантів приводом для того, щоб вбити цю людину або принаймні погрожувати вбивством.

Як повідомляв УНІАН, російські пропагандисти опублікували статтю "Що Росія повинна зробити з Україною" в день, коли світ дізнався про звірства росіян в Бучі та інших містах під Києвом.

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