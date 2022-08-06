За словами президента, якщо партнери виконають свою частину зобовʼязань і гарантують безпечність постачання, то це справді вирішить глобальну продовольчу кризу.

Президент Володимир Зеленський вважає відновлення морського експорту позитивним для України і для партнерів, але зауважив, що загроза російських провокацій залишається.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Вдалося відновити морський експорт української агропродукції. Наші порти на Чорному морі знову працюють. І хоч поки що дуже рано давати загальні оцінки процесу, все ж можна сказати, що це позитивно і для нашої держави, і для всіх наших партнерів", - зазначив президент.

На його думку, ключовий ризик – безпековий – досі не знято.

"Загроза російських провокацій і терактів залишається. Це мають усвідомлювати всі. Але якщо партнери виконають свою частину зобовʼязань і гарантують безпечність постачання, це справді вирішить глобальну продовольчу кризу", - сказав Зеленський.

Водночас, він підкреслив, що відновлення морського експорту стало можливим завдяки передусім українським воїнам – усім, хто захищає Одещину й забезпечив звільнення Зміїного.

"Це просто герої", - наголосив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, 22 липня у Стамбулі було підписано угоду про розблокування українських портів "Одеса", "Чорноморськ" та "Південний" для вивезення на експорт зерна та іншої аграрної продукції. Міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр оборони Росії Сергій Шойгу підписали окремі однакові угоди з ООН та Туреччиною.

У рамках реалізації домовленостей із вантажем української кукурудзи раніше було відправлено 4 судна – вони перевозять понад 80 тис. тонн продукції.

Прибуття першого судна RAZONI до кінцевого пункту призначення - порт Тріполі (Ліван) - очікується 7 серпня.

Сьогодні, 6 серпня, вперше з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, у порт "Чорноморськ" прибуло судно під завантаження. Це турецьке суховантажне судно FULMAR S.

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