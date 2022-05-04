Президент також нагадав агресору про майбутні репарації.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія має повернутися до кордонів до 24 лютого і повернути окупований Крим.

Про це він сказав, виступаючи у відеоформаті на зустрічі виконавчих директорів, організованому газетою The Wall Street Journal.

Глава держави також висловив сумніви в успіху мирних переговорів з РФ.

"Наші переговорні групи взаємодіють на рівні їх учасників. Вони обговорюють підготовку зустрічі лідерів. Я не дуже вірю в такі переговори", - зазначив він.

Крім того, Зеленський висловив переконання, що у відновленні України після закінчення бойових дій повинні брати участь як Росія, так і європейські країни.

При цьому, говорячи про Росію, знову згадав тему репарацій: "Росія повинна виплатити Україні репарації".

Нагадаємо, російські війська рано вранці 24 лютого вторглися в Україну.

Спочатку противник бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні міста, зокрема, Київ, Чернігів, Харків, Львів, Миколаїв, Херсон, Одесу і Маріуполь.

Влада РФ назвала війну в Україні "спецоперацією", спрямованою, зокрема, на "денацифікацію" громадян нашої держави.

Радник голови Офісу президента Володимира Зеленського Олексій Арестович прогнозував, що війна України з Росією може тривати і до 2042 року.