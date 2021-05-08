Зеленський візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Президент Володимир Зеленський перебуває з робочою поїздкою на Луганщині.

Читайте такожБойовики на Донбасі вчора 11 разів порушили "тишу"Про це повідомляється на сайті Офісу глави держави.

Планується, що в рамках поїздки Зеленський візьме участь у церемонії вшанування пам'яті загиблих у Другій світовій війні.

Разом з президентом на Луганщину прибули посли країн «Великої сімки» та Європейського Союзу.

Голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас опублікував фото з поїздки у своєму Twitter.

A symbolic moment, the German Ambassador @AnkaFeldhusen laying flowers in Milove, where the liberation of Ukraine from Nazi Germany started in 1943. pic.twitter.com/IhkBmastBU — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

...to their President @ZelenskyyUa to perform his official duties... pic.twitter.com/AxXyrze0ka — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

... and to join them on this Day of Remembrance and Reconciliation pic.twitter.com/WE1TF8A1Iw — Matti Maasikas (@MattiMaasikas) May 8, 2021

День пам'яті та примирення 8 травня

Кожного року 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення. Цей день присвячений пам’яті жертв Другої світової війни.

7 травня 1945 року у французькому місті Реймсі був підписаний Акт воєнної капітуляції Німеччини, який набув чинності 8 травня о 23:01. Проте на вимогу Кремля 9 травня 1945 року о 00:43 за московським часом у передмісті німецької столиці Карлсхорсті був підписаний ще один "Акт про беззастережну капітуляцію Німеччини".

За своєю суттю другий "Акт" підтвердив документ, підписаний днем раніше у Реймсі, і підтвердив час припинення вогню – 8 травня о 23:01 за середньоєвропейським часом (9 травня о 1:01 за московським).

У 2004 році рішенням 59-ї сесії Генеральної асамблеї ООН 8 та 9 травня було проголошено Днями пам’яті та примирення. Резолюція ООН пропонує державам-членам ООН, неурядовим організаціям і приватним особам в один або обидва ці дні вшановувати пам’ять усіх жертв Другої світової війни.

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Автор: Світлана Закелова