За його словами, Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк прокоментував заяву очільника РФ Володимира Путіна щодо здобутків у загарбницькій війні.

Подоляк у своєму Twitter закликав забути про раніше озвучені РФ цілі війни, оскільки Путін більше не приховує справжню мету - окупацію України.

За його словами, Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій.

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"Маски скинуто. Забудьте про "провокації НАТО", "денацифікацію" та інші забуті casus belli. Путін підтвердив те, що було очевидно всьому світу: Росія веде загарбницьку війну геноцидного типу задля завоювання нових територій, бо так заповів Петро I. Хтось іще хоче "врегулювання"?" - Написав радник очільника ОП.

Війна в Україні: що сказав Путін

На початку повномасштабного вторгнення в Україну в Росії заявляли, що вони візьмуть "Київ за три дні". Протягом перших місяців війни російська пропаганда пояснювала вторгнення в Україну термінами "демілітаризація" та "денацифікація". Однак останній не прижився, оскільки росіяни його не розуміли.

Згодом в Радбезі РФ заговорили уже про "десатанізацію" України, де нібито зараз діють сотні сект.

7 грудня російський лідер назвав "значущим результатом" розв'язаної проти України війни "появу нових територій". Також Путін заявив, що "Азовське море стало внутрішньою водоймою РФ":

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