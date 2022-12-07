За словами речниці Сил оборони, зараз в окупантів відбувається певний "броунівський рух" наявних засобів.

Російські військові на півдні України продовжують переформатовувати свої підрозділи, а також облаштовують рубежі оборони, повідомила керівник Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі інформаційного телемарафону.

"Зараз у них відбувається певне "броунівське" перемішування того, що є. З особового складу, який у них нараз наявний на південному напрямку, вони намагаються сформувати більш потужні підрозділи і відправити їх на стратегічні для себе напрямки, де їм особливо гаряче. Але їм достатньо для того, щоб розподілити сили і частково залишити на півдні. Вони намагаються підтягувати і мобілізованих, які за ці місяці вже пройшли деякі етапи підготовки. Але водночас ми бачимо їх стрімке направлення думок в напрямку Криму, тому що туди намагаються переміщувати колабораційну владу і намагаються там підтягувати розташування певних підрозділів з урахуванням подальшого використання їх як додаткових", - розповіла вона.

Також речниця зазначила, що ворог на півдні облаштовує рубежі оборони з усвідомленням, що їх йому буде потрібно декілька з огляду на тактику Збройних сил України на Харківщині і Херсонщині.

Відео дня

За її словами, окупанти розуміють, що Дніпро не може зупинити українську армію, ріка лише дещо стримує її на певний час.

"Ми вже маємо таку практику і розуміння подальших дій, але є складнощі, в тому числі і погодні. Ми розуміємо, які з них можна використати на користь собі, а які мають "попрацювати" щодо сил ворога: перебування на нашій території в нашій зимі – це теж погано для них, вони не достатньо оснащені, вони не мають доброї логістики для екіпірування навіть свої передових ешелонів, зокрема, на півдні. І те, що нами встановлюється вогневий контроль над логістичними шляхами, ускладнює їм додаткову логістику, саме тому вони намагаються переформатовувати підрозділи і вишукувати місця їх розташування так, щоб хоч щось можна було підтягнути в плані забезпечення військ", - сказала вона.

Війна в Україні взимку - прогнози

Американська розвідка прогнозує зниження темпів боїв у зимовий період. За словами директора Національної розвідки США Авріл Хейнс, і українські, і російські військові спробують провести переоснащення і поповнити запаси для підготовки до контрнаступу після зими.

Також у США вважають, що Росія зосередиться на ударах по критичній інфраструктурі, щоб "заморозити" Україну і підірвати "бойовий дух" в тилу.

Навпаки, офіцер Армії оборони Ізраїлю Ігаль Левін зазначає одну важливу перевагу ЗСУ перед ЗС РФ - обмундирування. Українське командування це може використати, заплутавши ворога.

Разом з тим, як пише The Guardian, підвезення боєприпасів на передову сповільниться через погодні умови.

Скептичні настрої не підірвали військову підтримку Заходом України. На сьомому засіданні "Рамштайну" було ухвалено рішення допомогти ЗСУ зі зброєю, щоб "не зменшувати темпи" у наступах.

Глава Пентагону Ллойд Остін вважає, що зима - на боці української армії, оскільки вона буде краще оснащена, ніж російська, і продовжить підривати російські шляхи забезпечення.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни, взимку умови для ведення боїв "будуть набагато сприятливіші для Києва, ніж для Москви", тому західні союзники повинні цим скористатися.

Вас також можуть зацікавити новини: