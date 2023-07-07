Йдеться про повернення українських територій, полонених та викрадених Росією дітей, а також про покарання за злочини в Україні російських вбивць.

Президент України Володимир Зеленський розповів, за яких умов перемога та завершення війни настануть для всіх українців. На його думку, перемога має настати не для однієї категорії людей, а для всіх.

Про це Зеленський заявив на спільному із прем'єр-міністром Чехії Петром Фіалою брифінгу у Празі, передає кореспондент УНІАН.

"Ніхто не знає, коли завершиться війна. Але ясно, що вона має закінчитися тим, що Україна матиме гарантії своєї незалежності та своїх територій. Це важливо не тільки для України, а й для безпечного майбутнього усієї Європи", - сказав Фіала.

Він уточнив, що зараз невідомо, коли буде завершена війна, але вже точно ясно, що необхідно відкрити двері для України до НАТО.

"Що таке перемога і що таке кінець війни? Це залежить від втрат: є люди, які втратили домівки, а є люди, які втратили своїх близьких. Дуже хочеться, щоб ця перемога була не для однієї категорії людей, а щоб вона дійсно була для всіх", - сказав Зеленський.

Відтак, за його словами, важливо відновити територіальну цілісність та суверенітет України, повернути українців з російського полону та викрадених Росією дітей, а також покарати за злочини в Україні російських вбивць.

"Це головні речі, які об’єднують усіх нас", - зауважив президент.

Умови завершення війни

Як відомо, раніше українська влада неодноразово заявляла, що перемогою у війні вважатиме вихід до кордонів України 1991 року.

Водночас, президент Зеленський наголошував, що наразі не бачить іншого завершення війни як-от військовим шляхом. Адже перемовини з Росією, на його думку, неможливі, поки російські війська перебувають на території України, а РФ наразі не планує їх виводити.

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