Для антуражу провокатор взяв із собою хрест.

У Софії, столиці Болгарії, скандальний проросійсткий політик Атанас Стефанов вдягнув рясу та накинувся з хрестом на кортеж президента України Володимира Зеленського.

Як повідомляє болгарське видання "Телеграф", пропагандисти відразу видали політика за "православного болгарського священника", який "оголосив Зеленському анафему" - відлучення єретиків або непокаянних грішників від церкви з оголошенням довічного прокляття.

На відео, яке з’явилося у мережі, видно, як Атанас Стефанов розмахує хрестом та біжить назустріч кортежу президента. Йому вдалося реалізувати провокацію попри посилену присутність поліції.

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"Анафема, анафема, Зеленський, фашистська Україна, західні сатаністи", - кричав божевільний політик.

Провокатора в рясі зупинили поліціянти. Чи притягнуть його до відповідальності за цю витівку - невідомо.

Зеленський у Болгарії - що відомо

Вчора, 6 липня, президент України Володимир Зеленський 6 липня 2023 року відправися з візитом до Болгарії, де зустрівся з прем'єр-міністром Миколою Денковим і болгарським президентом Руменом Радєвим.

В ході переговорів Україна підписала з Болгарією Декларацію про євроатлантичну інтеграцію України і Софія зобов'язалася політично підтримувати Київ на шляху вступу до НАТО. Також Болгарія підтримала українську формулу миру.

Крім того, президент України Володимир Зеленський різко розкритикував болгарського колегу Румена Радєва під час зустрічі. Глава Української держави був обурений позицією Софії щодо війни в Україні та ситуації на Запорізькій АЕС.

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