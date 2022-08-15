На засіданні розглянули кілька актуальних безпекових питань.

У понеділок, 15 серпня, президент Володимир Зеленський скликав засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у Twitter.

Під час засідання обговорили цілий низку актуальних безпекових питань, зокрема поточну воєнно-стратегічну обстановку, посилення захисту держави в інформаційному просторі, а також стан виконання наказів глави держави, які були прийнятті на попередніх засіданнях Ставки.

Данілов також додав, що президент заслухав доповідь про стан виконання рішення РНБО України "Про невідкладні заходи з кібероборони держави". Щодо всіх розглянутих питань порядку денного ухвалено відповідні рішення.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України у Київській, Львівській та Тернопільській областях.

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