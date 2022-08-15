Начальника Управління СБУ у Львівській області призначено начальником ГУ СБУ у Києві та Київській області.

Президент Володимир Зеленський звільнив начальників управлінь Служби безпеки України у Київській, Львівській та Тернопільській областях.

Відповідні укази глави держави розміщені на його сайті.

Так, указом №575/2022 Зеленський звільнив Артема Бондаренка з посади начальника Управління СБУ у Львівській області.

Указом №576/2022 він звільнив Сергія Заяця з посади начальника Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Крім того, указом №577/2022 глава держави звільнив Юрія Борейчука з посади начальника Управління СБУ в Тернопільській області.

Водночас президентським указом №578/2022 Бондаренка призначено начальником Головного управління СБУ у Києві та Київській області.

Як повідомляв УНІАН, 25 липня президент України Володимир Зеленський звільнив Григорія Галагана з посади командувача Сил спеціальних операцій Збройних Сил України та призначив Віктора Хоренка.

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