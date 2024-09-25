За словами спікера Путіна, примус Росії до миру є "абсолютно фатальною помилкою".

Думка української влади про те, що Росію можна лише "примусити до миру", є "фатальною помилкою". Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, коментуючи виступ Володимира Зеленського в ООН, інформує Meduza.

Як відомо, напередодні президент України заявив на засіданні Ради безпеки ООН, що російсько-українська війна має бути завершена, а не призупинена чи заморожена, при цьому Росію "можна лише примусити до миру як єдиного агресора у війні та єдиного порушника Статуту ООН".

"Позиція, яка ґрунтується на спробі примусу Росії до миру, є абсолютно фатальною помилкою. Тому що примусити Росію до миру неможливо. Росія є прихильницею миру, але за умови забезпечення основ її безпеки та виконання тих завдань, які стоять перед СВО. Без досягнення цієї мети примусити Росію неможливо", - розшифрував позицію Кремля Пєсков.

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Він додав, що позиція влади України є "найглибшою помилкою, яка неминуче матиме наслідки для київського режиму".

Виступ Зеленського в ООН

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН, заявив, що Росія хоче атакувати три українські АЕС. За його словами, є докази таких намірів країни-агресорки.

Також Зеленський пояснив, у чому суть плану перемоги. Він підкреслив, що у документі немає пункту про переговори з Росією, при цьому планспрямований на "зміцнення України".

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