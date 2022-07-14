Сьогодні росіяни завдали ракетного удару по центру Вінниці.

Президент Володимир Зеленський відреагував на обстріл центра Вінниці російськими військами.

"Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт? Нелюди. Країна-вбивця. Країна-терорист", - написав президент у своєму Телеграм-каналі.

Ракетний удар по Вінниці - подробиці

14 липня у Вінниці пролунало кілька вибухів. Спочатку в міській раді розповіли про один вибух, а потім доповнили інформацію.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов підтвердив удари по місту: "Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється. 4 ракети над областю збили сили ППО".

За попередньою інформацією, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку, де загорілися не менше 50 автівок.

Станом на 12:08 відомо про вісім жертв, серед яких маленька дитина.

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