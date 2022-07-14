Наразі відомо про вісьмох загиблих внаслідок ударів по Вінниці з боку росіян.

У Вінниці в результаті ракетного обстрілу загинули 8 осіб, серед яких маленька дитина.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За попередньою інформацією, 3 російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

"На місці прильотів виникла пожежа, вогонь перекинувся і на автостоянку. Зараз там горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють рятувальники", - йдеться у повідомленні.

До Вінниці направлено спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію.

Станом на 12:08 кількість жертв збільшилася до восьми. Про це повідомив заступник керівника ОП Кирило Тимошенко в Telegram.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Вінниці пролунало кілька вибухів. Спочатку в міській раді розповіли про один вибух, а потім доповнили інформацію. Жителі Вінниці опублікували фото стовпа диму над містом без прив'язки до місцевості. Вони також повідомили, що чули відразу кілька вибухів.

Голова Вінницької обласної державної адміністрації Сергій Борзов підтвердив удари по місту: "Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі та поранені. Кількість уточнюється. 4 ракети над областю збили сили ППО".

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