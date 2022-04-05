Троє з них нагороджені посмертно.

Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 152 військовослужбовці Збройних сил України.

Про це він заявив у відеозверненні.

"І традиційно перед записом цього звернення я підписав указ про нагородження наших українських героїв", - зазначив Зеленський.

За його словами, державними нагородами відзначені 152 військовослужбовці Збройних сил України, із них троє – посмертно.

"Вічна слава всім нашим героям! Вічна памʼять кожному і кожній, хто загинув за нашу державу", - підсумував глава держави.

Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області відбувся обмін полоненими. Вдалося звільнити 86 українських героїв, яких утримували окупанти.

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