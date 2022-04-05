Президент України Володимир Зеленський відзначив державними нагородами 152 військовослужбовці Збройних сил України.
Про це він заявив у відеозверненні.
"І традиційно перед записом цього звернення я підписав указ про нагородження наших українських героїв", - зазначив Зеленський.
За його словами, державними нагородами відзначені 152 військовослужбовці Збройних сил України, із них троє – посмертно.
"Вічна слава всім нашим героям! Вічна памʼять кожному і кожній, хто загинув за нашу державу", - підсумував глава держави.
Раніше повідомлялося, що в Запорізькій області відбувся обмін полоненими. Вдалося звільнити 86 українських героїв, яких утримували окупанти.