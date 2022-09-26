Гломба прикривав від повітряного нападу позиції батальйону на Запоріжжі, які розташовувалися поблизу села Мала Токмачка.

Президент України Володимир Зеленський вручив орден "Золота Зірка" стрільцю-зенітнику Роману Гломбі з Івано-Франківщини.

19-річний солдат строкової служби запорізького 9 полку оперативного призначення Національної Гвардії України з позивним "Бандит", якого прозвали "Запорізьким месником", має на рахунку уже шість збитих російських літаків за допомогою ПЗРК "Ігла".

Як повідомили на сайті Офісу президента України, Роман Гломба прикривав від повітряного нападу позиції батальйону на Запоріжжі, які розташовувалися поблизу села Мала Токмачка.

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За час служби військовий вразив сім цілей. Серед них шість ворожих літаків та крилата ракета.

29 липня він отримав звання "Герой України". Президент Зеленський своїм Указом присвоїв звання Героя України солдату Роману Гломбі "за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народу". Військовий став першим в історії строковиком, відзначений званням Героя України.

Довідка УНІАН. Розроблений у СРСР у 70-х роках штурмовик Су-25 активно використовується Збройними Силами України та армією РФ. Попри свій вік, він залишається доволі ефективною машиною, створеною виключно для ударів по наземних цілях.

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