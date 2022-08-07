Один із найбільш відповідальних напрямків роботи держави на серпень і вересень – це реалізація Fast Recovery рlan.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що з початку російського вторгнення деокуповано 1 тис. 060 українських населених пунктів.

Про це він заявив під час вечірнього відеозвернення.

"Один із найбільш відповідальних напрямків на серпень і вересень – це реалізація нашого Fast Recovery рlan. Те, що необхідно зробити на звільненій від ворога території, щоб дати людям умови для нормального життя та підготуватися до осінньо-зимового сезону. Загалом уже звільнено 1060 населених пунктів, і абсолютна більшість із них потребує значних відновлювальних робіт, розмінування, будівництва соціальних об’єктів", - зазначив президент.

Він подякував партнерам, які долучилися до відповідних робіт.

Зеленський нагадав, що цього тижня делегація Естонії відвідала райони Житомирської області, якій допомагає з відновленням.

За його словам, Естонія першою в межах Fast Recovery рlan обрала обʼєкти для фінансування.

"Працюємо з дипломатами та компаніями й щодо всіх інших областей, які потребують підтримки та відновлювальних робіт", - додав глава держави.

Як повідомляв УНІАН, Fast Recovery рlan – план зі швидкої відбудови помешкань, шкіл, садочків, медзакладів, які були зруйновані внаслідок російського вторгнення.

Загалом на цей проект передбачено майже 17 млрд доларів.

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