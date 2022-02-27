З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Президент Володимир Зеленський закликав іноземців приїхати в Україну і долучитися до боротьби проти російських військ.

Про це йдеться у зверненні глави держави до громадян іноземних держав, які прагнуть допомогти Україні у її боротьбі проти російської агресії.

Президент звернувся до всіх громадян іноземних держав, які є друзями України. Усі, хто хоче приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі, можуть приїхати й стати пліч-о-пліч з українцями проти загарбників XXI століття.

Згідно з положенням про проходження військової служби у Збройних силах, іноземцями та особами без громадянства, затвердженим указом президента України від 10 червня 2016 року № 248, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

У зв’язку з цим усім іноземцям, які виявляють бажання долучитися до опору російським окупантам та захисту світової безпеки, керівництво України пропонує приїхати до нашої держави й поповнити ряди Сил територіальної оборони. З іноземців формується окремий підрозділ – Інтернаціональний легіон територіальної оборони України.

Для запису в Інтернаціональний легіон та щодо всіх деталей можна звертатися до аташе з питань оборони посольства України у державі особи, яка хоче стати на захист України. (контактна інформація – на сайті посольства).