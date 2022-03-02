Він наголошує, що бомбардування мирних мешканців у житлових кварталах не може пояснюватись жодною людською причиною.

Президент України Володимир Зеленський запитує у Росії, що далі, після Бабиного Яру, вона назве "військовими об'єктами": Софійський собор, Лавру чи Андріївську церкву.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у своєму відеозверненні, розміщеному в Telegram-каналі Офісу президента.

"Минулого вечора і цієї ночі вони продовжували бити по наших містах. Бомби. Ракети. Артилерія. По мирних людях. Знов і знов. По житлових кварталах. Знову. Маріуполь, Харків, Київ, Житомир та інші міста і селища України. Це не може пояснюватись жодною людською причиною. Жодною Божою причиною. Що ж тоді далі, якщо вже Бабин Яр? Які ще "військові об'єкти" загрожують Росії? Які ще "бази НАТО"? Софійський собор? Лавра? Андріївська церква? Що б вони там не мріяли, чорт з ними! Бо з нами Бог!", - сказав президент.

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