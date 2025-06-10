Росія протягом кількох місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував російський терористичний удар по українських містах 10 червня. Він наголосив, що постраждали звичайні житлові будинки, також був пошкоджений пологовий будинок в Одесі.

Як він зауважив у вечірньому зверненні, значні втрати внаслідок російської атаки зафіксовані і на Одеській кіностудії – десятиліття історії. Водночас у Києві росіяни пошкодили навіть Софію Київську – там через вибухову хвилю обвалилася частина фасаду собору.

"Для всіх людей, хто дійсно знає історію і хто не чужий християнству, будь-яка навіть загроза пошкодження чи руйнації Софії – це абсолютно неприпустима річ, катастрофічна. Але не для Росії. Біснуваті з "шахедами" та червоною кнопкою. І саме катастрофи є сенсом їхнього існування – більше нічого вони не продукують і по собі нічого іншого не залишать. Треба на це реагувати. Треба їх зупиняти, і це не тільки нам в Україні треба – увесь світ виграє від примусу Росії до миру", – наголосив глава держави.

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Президент звернув увагу на те, що Росія протягом кількох місяців постійно збільшує кількість засобів ураження в ударах.

"Це стійка тенденція, і це означає, що в Москві не бояться нікого у світі – нікого з тих, хто закликав до припинення вбивств і змістовних перемовин про закінчення війни. Путін хоче вбивати й надалі та користується тим, що не отримує сильної відповіді. Вашингтон вони не чують. І це багато про що говорить світові – усім", – пояснив він.

Зеленський також додав, що росіяни знову почали застосовувати ракети балістичні ракети, отримані від Північної Кореї.

"Бачимо дані й щодо поширення в Північну Корею російсько-іранських дронових технологій – це максимально небезпечно і для Європи, і для регіону Східної та Південно-Східної Азії. Що довше триває ця війна на нашій землі, то більше зміняться технології бойових дій і то більше для всіх зросте загроза. На це треба реагувати зараз, а не тоді, коли тисячі вдосконалених "шахедів" та балістичних ракет почнуть загрожувати Сеулу й Токіо", – зауважив президент.

Війна в Україні: ви могли це пропустити

Сполучені Штати Америки скорочують бюджет на фінансування військової допомоги Україні у 2026 році. Таку заяву зробив глава Пентагону Піт Гегсет. За його словами, "мирне врегулювання шляхом переговорів буде в інтересах обох сторін і в інтересах нашої країни".

Тим часом канцлер Німеччини Фрідріх Мерц різко відреагував на останні удари російських окупаційних військ по Україні. Він наголосив, що ці атаки є терором проти мирного населення і точно не є "пропорційною відповіддю" на "дуже точні" українські удари по російських військові аеродромах.

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