Солдати РФ готові йти на будь-які звірства за наказом Путіна.

Російські окупанти щодня скоюють військові злочини в плані ставлення до мирних жителів. Мародерства, вбивства, знущання — всі ці жахи відчувають звичайні українці у тимчасово захоплених агресором поселеннях. Вороги не залишають у спокої навіть дітей, про що свідчить новий звіт Державної прикордонної служби України.

"На частині Харківщини, яку зайняли рашистські війська щоб тероризувати місцевих жителів, загарбники схиляють колаборантів до кіднепінгу. За даними оперативних підрозділів Держприкордонслужби, особи, які погодилися працювати на загарбників, викрали дітей у жителя одного з міст Харківської області. Загарбникам донесли, що чоловік має зброю, зібрану на місцях бойових дій. Росіяни відправили місцевих колаборантів розібратися", — сказано на офіційній сторінці Держприкордонслужби на Facebook.

Господаря будинку не було, тому посіпаки окупантів забрали двох його неповнолітніх синів. Такий наказ вони отримали від російських офіцерів. Далі колаборанти почали шантажувати батька по телефону. Той зізнався, що дійсно знайшов один автомат і готовий віддати його, щоб звільнити дітей. Однак посіпаки росіян відмовилися проводити обмін. Вони погодилися віддати за зброю тільки одного сина, а інакше "доведеться домовлятися".

Війна Російської Федерації проти України

Нагадаємо, 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міста.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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