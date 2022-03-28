На Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога.

Протягом тридцяти трьох діб Збройні сили України стримують вторгнення Російської Федерації. Угруповання сил оборони продовжує ведення оборонної операції на Східному, Південно-Східному та Північно-Східному напрямках.

Про це у Facebook повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 06:00 28 березня.

Зазначається, що тривають оборонні бої в районах населених пунктів Топольське, Кам’янка, Суха Кам’янка. Крім того, угруповання наших військ ефективно стримують просування противника у напрямках населених пунктів Гуляйполе та Запоріжжя.

"На Авдіївському напрямку українські воїни відбивають штурмові дії окупантів в районі населеного пункту Верхньоторецьке", – зауважили у Генштабі.

У відомстві додали, що на Волинському та Сіверському напрямках продовжується ведення оборонних операцій, виконання інших завдань у визначених операційних районах. Обстановка контрольована, суттєвих змін не зазнала.

"Угруповання сил і засобів оборони міста Києва стримує противника, який намагається прорвати оборону з північного заходу та сходу з метою взяття під контроль ключових автошляхів та населених пунктів", – йдеться у зведенні.

Натомість на півдні основні зусилля Сил оборони зосереджуються на організації оборонних заходів міст Кривий Ріг, Запоріжжя та Миколаєва, утриманні визначених ділянок морського узбережжя, охороні та обороні об’єктів критичної інфраструктури. У визначених районах триває проведення стабілізаційної операції та виконання завдань територіальної оборони.

Водночас на Донецькому та Луганському напрямках угрупованням Об’єднаних сил за добу відбито 5 атак ворога.

"Українськими воїни знищили 2 танки, бойову машину піхоти та один автомобіль. Також противник мав втрати у живій силі. Дані за кількістю уточнюються", – резюмували Генеральному штабі.

У відомстві додали, що угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України за попередню добу було знищено 4 літаки, 1 вертоліт, 2 БПЛА різних типів та 2 крилаті ракети. Авіація Повітряних Сил, також була задіяна для завдання ударів по визначених наземних цілях та об’єктах окупантів.

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