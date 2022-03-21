Майже половина українських біженців, які прибувають до країн-членів Євросоюзу - діти.

У Єврокомісії стурбовані, що через війни Росії проти України українські діти можуть стати жертвами торгівлі людьми.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила комісар Євросоюзу з внутрішніх справ Ілва Йоханссон на прес-конференції під час візиту до Естонії, яку транслювали на сайті Єврокомісії.

Комісар ЄС повідомила, що майже половина українських біженців, які прибувають до країн-членів Євросоюзу - діти.

"Зараз зовсім мало подали клопотання про надання притулку - дуже невелике число. Значна кількість зараз звернулася із запитом про тимчасовий захист. Ми бачили реєстрацію зовсім небагатьох неповнолітніх осіб, яких не супроводжували. Ми бачили кілька повідомлень про торгівлю людьми. Але я повинна вам сказати, що це дійсно викликає занепокоєння", - сказала Йоханссон.

Вона зазначила, що відомо про велику кількість сиріт в Україні та що багато дітей були народжені сурогатними матерями, але їх не забрали батьки.

"Існує величезний ризик, що вразливими дітьми будуть торгувати, або вони стануть жертвами примусового усиновлення. Ми всі знаємо з досвіду, що, коли у нас є великі потоки міграції, завжди є люди, які отримують вигоду від ситуації та використовують вразливих жінок і дітей як жертв торгівлі людьми", - зазначила Йоханссон.

Вона сказала, що з цієї причини була активізована мережа координаторів, які займаються питаннями запобігання торгівлі людьми.

Війна проти України: