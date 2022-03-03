Це перша жертва серед журналістів.

Унаслідок ракетного удару по Київській телевежі загинув представник засобів масової інформації - оператор одного з телеканалів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час телемарафону заявила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

"На жаль, уже є перша жертва серед журналістів. Оператор одного з телевізійних каналів загинув фактично на вулиці, коли прилетіла ракета в телевізійну вишку, - те, що відбулося вчора на Дорогожичах", - сказала вона.

Водночас на сайті каналу Live повідомляється, що під час обстрілів окупантами телевежі у Києві загинув оператор каналу Live Євгеній Сакун.

Як повідомляв УНІАН, 1 березня російські війська намагалися ракетою збити телевежу в Києві, проте потрапили в Бабин Яр.

За попередніми даними, у Київську телевежу влучили дві ракети, повідомив мер Віталій Кличко. За його словами, була пошкоджена трансформаторна підстанція, яка живить електроенергією телевежу, а також апаратна на самій телевежі.

За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок обстрілу окупантами Київської телевізійної вежі попередньо загинули 5 осіб та 5 осіб постраждали.

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