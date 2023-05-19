Інцидент трапився близько опівдня, люди загинули під час огляду лінії електропередач.

Сьогодні вдень у Сумській області внаслідок російських обстрілів загинули троє цивільних людей.

Як повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації, інцидент трапився близько опівдня в Юнаківській громаді. Зауважується, що обставини загибелі людей з'ясовуються.

У той же час у Міністерстві енергетики повідомили, що на Сумщині під час огляду лінії електропередачі загинули троє енергетиків.

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"Під час огляду повітряної лінії 35 кВ "Юнаківка - Велика Рибиця" загинули троє працівників АТ "Сумиобленерго", - йдеться в повідомленні.

У Міненерго зазначили, що обставини трагедії з'ясовуються, а в районі "тривають бойові дії".

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, напередодні російські окупанти здійснили ракетний удар по Харківській області: ворог із зенітно-ракетного комплексу С-300 поцілив у приватний будинок у Циркунах. Унаслідок обстрілу загинула одна людина, ще двоє мирних жителів отримали поранення.

У Генштабі розповіли, що загалом протягом доби 18 травня російські окупанти завдали 39 ракетних, 39 авіаційних ударів по Україні. Також було здійснено 50 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

У Міноборони України зазначали, що за останній місяць російські окупанти збільшили обстріли прикордонних областей - Харківської, Чернігівської та Сумської.

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