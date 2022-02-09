Місцеві мешканці не панікують, а прикордонники - посилили варти.

Журналісти показали, якою є ситуація в Чернігівській області напередодні військових навчань РФ та Білорусі.

Про це йшлося в сюжеті ТСН.

Місцеві мешканці, за словами журналістів, не піддаються паніці через навчання. Одна з причин - низький рівень проінформованості.

В прикордонних селах майже немає доступу до інтернету і навіть українського телебачення - у багатьох ловлять білоруські канали.

Читайте такожГлава Генштабу ЗС Росії прибув до Білорусі: контролюватиме навчання РФ

"Ну, по телевізору чули (про військові навчання - УНІАН). Але до нічого готуватись? От захист!", - сказав місцевий мешканець, показуючи на кирку.

"Хай навчаються, вони нам не заважають", - розповів інший мешканець Чернігівщини.

Про те, що життя місцевих через навчання не змінилося, каже і продавчиня місцевого магазину.

"Як було, так і є. У нас все тихо та спокійно", - зазначила вона.

Прикордонники, утім, посилили варти і збільшили їхній кількісний склад. За ситуацією стежать за допомогою безпілотників. Також напоготові сили територіальної оборони, які так само матимуть першими реагувати в разі військової агресії.

За словами начальника служби зв'язків з громадськістю Регіонального управління "Північ" підполковника Віталія Кирилова, підрозділи територіальної оборони у прикордонних областях вже сформовані на 70%.

"На кожного військовослужбовця є зброя. Підрозділи забезпечені за нормами ЗСУ і готові до виконання завдань", - запевнив він.

Нагадаємо, навчання Росії у Білорусі триватимуть у два етапи: до 9 лютого буде виконана передислокація і створення угрупувань військ на території Республіки тощо; з 10 до 20 лютого проходитимуть навчання "союзницьких" військ з відбиття зовнішньої агресії і захисту інтересів "Союзної держави".

НАТО розглядає можливість збільшення своєї військової присутності в країнах Балтії та Польщі на випадок, якщо Росія залишить свої війська в Білорусі після завершення запланованих військових навчань.

Раніше приватна американська компанія Maxar Technologies опублікувала супутникові знімки російських військових маневрів поблизу українсько-білоруського кордону. Знімки було зроблено напередодні оголошених Росією і Білоруссю спільних навчань.

Вас також можуть зацікавити новини: