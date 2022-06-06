З початку війни в Україні європейські компанії майже вдвічі збільшили постачання російської нафти.

Європейські компанії майже вдвічі збільшили поставки російської нафти від початку повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну. Все це відбувається на фоні відчайдушних спроб лідерів ЄС повністю витиснути РФ з європейського ринку нафти та природного газу.

Про це йдеться у новому матеріалі авторитетного видання The Independent.

Видання посилається на новий аналіз даних про судноплавство від компанії Refinitiv, проведений антикорупційною групою Global Witness. Він показує, наскільки трійка головних європейських судноплавних країн – Греція, Кіпр і Мальта – шпарко збільшували обсяги транспортування російської нафти по всьому світу, скориставшись великими стрибками тарифів на танкерні вантажі.

Дані показують, що ці поставки збільшили скарбницю російського диктатора Путіна на мільярди доларів, забезпечивши життєво важливі кошти для продовження жорстокої війни. Загалом з 24 лютого компанії з цих трьох країн придбали 178 мільйонів барелів російської нафти на суму $17,3 млрд.

Аналітики відзначають, що нафтове ембарго має бути насамперед ембарго. Тоді ж як на ділі останній пакет санкцій ЄС дозволяє російській нафті продовжувати надходити в Європу трубопроводами через Угорщину, а компанії з Греції, Мальти та Кіпру мають змогу й надалі постачати російську нафту країнам, які не входять до ЄС.

Щоб закрити цю прогалину, ЄС має твердо виступати проти лобіювання з боку всіх держав-членів, які мають корисливі інтереси в торгівлі російською нафтою, і поставити заборону на судноплавство в основі санкційної політики єдиної Європи.

Раніше Bloomberg описало нову, "креативну" схему експорту російської нафти в Китай – з перевантаженням в море. За даними агенції, охочі купувати російську нафту отримують значні знижки в порівнянні зі світовими цінами на чорне золото.

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