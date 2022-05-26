За даними видання, охочі купувати російську нафту отримують значні знижки в порівнянні зі світовими цінами на чорне золото.

Логістично ризиковане й дорога перекачування сирої нафти між танкерами в морі висуває на перший план кроки, які готові зробити, щонайменше, два китайських покупці задля забезпечення безперешкодного потіку нафти зі східної частини Росії в Азію.

Агентство Bloomberg описало нову, креативну" схему експорту російської нафти в Китай – з перевантаженням в море, попри малу відстань між обома країнами.

Зазначається, що все більше судновласників на Заході уникають російської нафти через потенційні наслідки фінансових санкцій, тому схема з перевантаженням в морі дозволяє збільшити кількість рейсів тими суднами, які є в наявності.

Вона виглядає так: малі судна типу "Афрамакс" або Long Range-2 завантажують нафтою на терміналі біля Владивостока, а потім перекачують на супертанкери на рейді біля порту Йосу в Південній Кореї для наступного етапу шляху до Китаю.

Такий маршрут збільшує загальний час і вартість плавання до одержувача, але при цьому зростає ефективність цього каналу: чим коротше рейси, тим частіше можна завантажувати наявні танкери. При цьому, як додає агентство, охочі купувати російську нафту отримують значні знижки в порівнянні зі світовими цінами на чорне золото.

За даними Bloomberg, з супертанкерами типу VLCC, на які вантажиться нафта в морі, проблеми зараз немає через нову хвилю "коронавірусної істерії" в Китаї і скорочення попиту на них.

Нафтове ембарго: що відомо

4 травня президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен представила шостий пакет санкцій ЄС проти РФ, що включає нафтове ембарго і відключення "Ощадбанку" від SWIFT.

Водночас в угорському уряді заявили, що план ЄС щодо повної заборони на імпорт російської нафти є незадовільним, мовляв, загрожує енергетичній безпеці країни.

За інформацією джерел агентства Bloomberg, ЄС запропонував переглянути нафтове ембарго проти РФ і дозволити Угорщині та Словаччині купувати російську нафту до кінця 2024 року, Чехії – до червня 2024 року.

Водночас глава Євроради упевнений, що ембарго на російську нафту буде схвалено до кінця місяця. Рішення узгодять попри спротив Угорщини.

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