Він зазначив, що всі подібні експансіоністські плани і сценарії влада прекрасно знає.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву про плани російських окупантів взяти під контроль південь України.

"Уважно стежимо за черговими проблисками російської військової пропаганди, яка теж йде за відомим кораблем. Несподівано хтось замкомандуючого військами ЦВО Рф Міннекаєв публічно заявив про те, що його країна завжди всім брехала і що вона насправді спочатку хотіла тупо вкрасти частину території України. З виходом до Придністров'я, де, на думку цього тонкого знавця і цінителя російської культури, теж "утискають російськомовне населення". Захопити територію, знищивши при цьому якомога більше українців. І зруйнувавши якомога більше наших міст", - написав Подоляк.

Він зазначив, що всі подібні експансіоністські плани і сценарії влада прекрасно знає.

"Наші ЗСУ виразно висловляться з цього приводу... Друге. Даний суб'єкт Міннекаєв публічно офіційно підтвердив умисел групи російських товаришів на вчинення військових злочинів з масовими вбивствами мирних громадян", - підкреслив він.

Подоляк також зазначив, що "армію Рф "разом з Росгвардією в якості офіційних карателів на дух вже не переносять на всій території України, яка тимчасово перебуває під окупацією".

"І тому там у карателів явно вже горить земля під ногами. І четверте. "Визволителі Придністров'я", вчіться правильно вимовляти слово "Україна". Воно з багатьох, у кого поки ще російський паспорт, сильно і боляче зіб'є все криваву пиху", - написав Подоляк.

Нагадаємо, глава Офісу президента Андрій Єрмак відреагували на озвучені цілі Російської Федерації в Україні. Він зазначив, що попередні плани окупантів зруйнували українська армія і народ.

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