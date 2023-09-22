Коли в окупантів падає кілька позицій на флангах, починають сипатись інші позиції.

Харитін Старський, пресофіцер Бригади швидкого реагування "Рубіж" Національної гвардії України розповів, які є передумови для скорої деокупації Бахмута.

В ефірі телемарафону він зазначив, що росіяни вже самі визнають, що їм незабаром прийдеться втікати з Бахмута.

"Навіть самі окупанти, які знаходяться в Бахмуті, і не лише в самому місті, але й в тих селах, що були звільнені нещодавно, вони іще кілька тижнів тому, по нашій інформації ходили такі розмови, розуміли і усвідомлювали, що скоро їм доведеться звідти тікати. Робити "жест доброї волі", так званий. Тому що ситуація для них складається дуже нехороша", - акцентував пресофіцер Бригади "Рубіж".

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Він додав, що "для росіян дуже характерний такий ефект доміно". "Коли в них падає кілька позицій на флангах, наприклад, і починають сипатись інші позиції. Тобто, ми не раз бачили, як вони тікають з позицій ротами, я думаю все буде виглядати приблизно так саме",- пояснив Старський.

Українські захисники продовжують просування біля Бахмута, незважаючи всі спроби контратак з боку ворога.

"Як бачимо вже по звільненій Андріївці та Кліщіївці, ми продовжуємо працювати. Останнім часом окупанти намагаються контратакувати, тобто ситуація там досить динамічна, але в них нічого не виходить. Вчора також була спроба відновити їхні втрачені позиції і покращити їхнє тактичне становище на цьому напрямку, зокрема, в районі Кліщіївки, але в них нічого не вийшло",-підкреслив Старський.

Пресофіцер Бригади "Рубіж" зазначив, що російські окупанти "відчайдушно" застосовують шквальний вогонь артилерії під час своїх контратак, намагаючись таким чином безуспішно відновити втрачені позиції.

"Спроби контратакувати, грубо кажучи, вони застосовують дуже-дуже щільно артилерію… Контрнаступи з боку росіян ведуться силами взводів, силами підсилених рот інколи і, звичайно, застосовується дуже активно артилерія. Але, в той же самий час ми бачимо, що вони так це досить відчайдушно роблять. Виходячи зі звітів, які ми щодня отримуємо, по 30-40 одиниць артилерії наша контрбатарея в них знищує",- додав Старський.

Він резюмував, що українські захисники продовжують просування та повідомляють про результати вже по факту звільнення території від ворога. "Змога просуватися є. Детальніше ми про це вже зможемо говорити згодом. Ми, на відміну від росіян, не кидаємо слів на вітер, як коли вони кажуть що "взяли все що можна". Ми говоримо по факту, коли в нас вже є певний результат",- акцентував Старський.

Ситуація довкола Бахмута - деталі

22 вересня в розмові з американськими журналістами, президент України Володимир Зеленський анонсував деокупацію трьох українських міст. Глава держави зазначив, що існує комплексний план звільнення від російських окупантів міста Бахмут на Донеччині та ще двох ключових українських міст. Він наголосив, що боротьба за звільнення всієї території України не припинятиметься і взимку.

Минулого тижня ЗСУ взяли під контроль села Кліщіївка та Андріївка, що в 8 км на південь від міста Бахмут. Днями повідомлялось, що за утримання цих населених пунктів ведуться жорстокі бої.

Українські захисники намагаються закріпитися в районі залізниці біля Кліщіївки Донецької області, щоб повністю перекрити можливості постачання російським окупантам та відбити у ворога будь-які напрями просування.

Сили оборони продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, нещадно нищать ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території та закріплюються на досягнутих рубежах.