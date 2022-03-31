Українські розвідники закликали білоруських військових відмовитися від участі у злочинній агресії Росії.

Українські розвідники опублікували дані 106 білоруських військовослужбовців.

"Кожний українець та білорус повинен знати їхні імена! Головне управління розвідки України здобуло персональні дані на окремих військовослужбовців (106 осіб) 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) Збройних сил Республіки Білорусь. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.

Оприлюднений PDF-файл містить прізвища, імена та по батькові, фото, військові звання, посади, ідентифікаційні номери, адреси реєстрації/проживання, контактні телефони, марки та номери авто у власності.

Відомство також використало хештег #ОкупантиРФ і зазначило, що це не помилка, адже, на думку розвідки, Білорусі як держави вже не існує: "Це вже все одна орда РФ".

Водночас на своєму сайті ГУ розвідки повідомило, що Україна ніколи не становила загрози, не планувала й надалі не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі.

"Військова розвідка України звертається до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає їх відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни. Злочини, які окупанти щодня вчиняють проти мирного населення, зокрема, проти ні в чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та обов'язком перед вашою вітчизною - Білоруссю. Також запевняємо вас, що ми маємо повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України", - зазначило відомство.

Як повідомляв УНІАН, на думку радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, Білорусь не вступить у війну проти України на боці РФ, оскільки понад 60% солдатів та офіцерів категорично проти військової "операції". Росіяни зневірилися у спробі підсилитися за рахунок білорусів.

Тим часом білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського увійшов до складу Збройних сил України, а бійці склали присягу.

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