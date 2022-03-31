Українські розвідники опублікували дані 106 білоруських військовослужбовців.
"Кожний українець та білорус повинен знати їхні імена! Головне управління розвідки України здобуло персональні дані на окремих військовослужбовців (106 осіб) 38 десантно-штурмової бригади (в/ч 92616, м. Брест) Збройних сил Республіки Білорусь. Пам'ятайте! За скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться в повідомленні в Telegram-каналі Головного управління розвідки МО України.
Оприлюднений PDF-файл містить прізвища, імена та по батькові, фото, військові звання, посади, ідентифікаційні номери, адреси реєстрації/проживання, контактні телефони, марки та номери авто у власності.
Відомство також використало хештег #ОкупантиРФ і зазначило, що це не помилка, адже, на думку розвідки, Білорусі як держави вже не існує: "Це вже все одна орда РФ".
Водночас на своєму сайті ГУ розвідки повідомило, що Україна ніколи не становила загрози, не планувала й надалі не планує жодних агресивних дій щодо Білорусі.
"Військова розвідка України звертається до військовослужбовців білоруських збройних сил і закликає їх відмовитися від участі у злочинній агресії Росії проти нашої країни. Злочини, які окупанти щодня вчиняють проти мирного населення, зокрема, проти ні в чому не винних дітей та жінок, не мають нічого спільного з військовою доблестю, офіцерською честю та обов'язком перед вашою вітчизною - Білоруссю. Також запевняємо вас, що ми маємо повні персональні дані всіх військовослужбовців, а також їхніх родичів, зі складу підрозділів збройних сил Білорусі, яких намагаються втягнути в ганебну, чужу для них і явно програшну війну проти України", - зазначило відомство.
Як повідомляв УНІАН, на думку радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, Білорусь не вступить у війну проти України на боці РФ, оскільки понад 60% солдатів та офіцерів категорично проти військової "операції". Росіяни зневірилися у спробі підсилитися за рахунок білорусів.
Тим часом білоруський батальйон імені Кастуся Калиновського увійшов до складу Збройних сил України, а бійці склали присягу.