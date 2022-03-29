60% військових Білорусі категорично проти військової "операції".

Білорусь не вступить у війну проти Україною на боці РФ, оскільки понад 60% солдатів та офіцерів категорично проти військової "операції". Росіяни зневірилися у спробі підсилитися за рахунок білорусів.

Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в інтерв'ю ВВС.

"Росіяни зараз все пояснили. Перенесення зусиль на Схід - це означає зокрема, що вони остаточно зневірилися в своєму прагненні залучити сюди Білорусь. Тим більше, за білоруськими опитуваннями, понад 60% їхніх солдат і офіцерів категорично негативно ставляться до "операції" в Україні", - пояснив Арестович.

Він уточнив, що це дані української розвідки та білоруської опозиції, яка проводила опитування.

"Тепер виникає питання: як кидати таке військо в бій? Що зробить військо, 60% складу якого не хоче воювати? Воно або перейде на наш бік або розверне зброю проти тих, хто видав наказ", - додав радник голови ОП.

За даними Генштабу, наразі Росія відводить частину військ з чернігівського та київського напрямків. Ворог перегруповує сили для подальшого наступу на східні регіони.

Раніше Міноборони РФ заявило про завершення "першого етапу" "спецоперації" і переходу до наступу на Донбас.

При цьому, як писав Financial Times, Путін виношує план оточити ЗСУ у східному регіоні, щоб мати важіль впливу на переговори Росії та України.

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