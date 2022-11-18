Як повідомили в Офісі генпрокурора, у будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, та неповнолітня дівчина.

Стало відомо, що у квітні російські окупанти розстріляли сімох цивільних у будинку на Херсонщині, а потім підірвали його.

Як повідомляє Офіс генпрокурора, правоохоронці провели огляд місця вчинення військовими РФ чергового воєнного злочину. За попередніми даними, у квітні під час окупації росіянами одного із сіл Херсонського району російські військові розстріляли в будинку сімох цивільних.

Після цього окупанти підірвали будинок із розстріляними людьми.

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"За попередньою інформацією, в будинку перебували працівники фірми, які охороняли поблизу села зрошувальні агрегати, а також неповнолітня дівчина. Загиблих поховали поблизу місця події, а дівчину – батьки на місцевому кладовищі", - розповіли в ОГПУ.

Наразі триває досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України). Також продовжуються слідчі дії, у тому числі огляд тіл і проведення судово-медичної експертизи.

Злочини Росії у Херсонській області

Як повідомляв УНІАН, за даними міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, станом на 16 листопада у деокупованій Херсонській області було виявлено 11 місць несвободи, де незаконно утримували цивільних.

На деокупованій Херсонщині станом на 16 листопада було виявлено 63 тіла закатованих окупантами людей.

Президент України Володимир Зеленський повідомляв, що російські війська замінували всі важливі об’єкти Херсонської області перед відступом.

Раніше Служба безпеки України показала чергову катівню загарбницьких військ, яку виявили під час стабілізаційних заходів у Херсоні.

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