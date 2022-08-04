Сальдо, ймовірно, просто злякався партизанів, зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Херсонський зрадник Володимир Сальдо, який співпрацює з російськими окупантами, раптово ліг до лікарні.

Про це він написав у своїх соцмережах.

Сальдо заявив, що на лікуванні наполягав "міністр охорони здоров'я".

"Я, звичайно, відмовився, але міністр привів до кабінету лікарів, які, зробивши обстеження, наполягли на негайній госпіталізації. Обговоривши з "головою уряду", колегами, вирішив погодитися з пропозицією лікарів", - написав Сальдо.

Колаборант тимчасово передав свої обов'язки "голові уряду" С.В. Єлісєєву.

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук припустив у Telegram, що Сальдо, ймовірно, просто злякався партизанів і російської ФСБ, "яка списує зрадників".

Як писав УНІАН, в окупованому Біловодську в Луганській області партизани обстріляли авто з "народним мером" і його "заступником".

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