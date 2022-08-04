Херсонський зрадник Володимир Сальдо, який співпрацює з російськими окупантами, раптово ліг до лікарні.
Про це він написав у своїх соцмережах.
Сальдо заявив, що на лікуванні наполягав "міністр охорони здоров'я".
"Я, звичайно, відмовився, але міністр привів до кабінету лікарів, які, зробивши обстеження, наполягли на негайній госпіталізації. Обговоривши з "головою уряду", колегами, вирішив погодитися з пропозицією лікарів", - написав Сальдо.
Колаборант тимчасово передав свої обов'язки "голові уряду" С.В. Єлісєєву.
Речник Одеської ОВА Сергій Братчук припустив у Telegram, що Сальдо, ймовірно, просто злякався партизанів і російської ФСБ, "яка списує зрадників".
Як писав УНІАН, в окупованому Біловодську в Луганській області партизани обстріляли авто з "народним мером" і його "заступником".