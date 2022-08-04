Партизани продовжують тримати в напрузі окупантів на загарблених територіях.

В окупованому Біловодську на Луганщині партизани обстріляли авто з "народним мером" та його "заступницею".

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своєму Telegram.

"Щодо роботи партизанів: вчора ввечері "добрі люди" обстріляли авто з тамтешньою окупаційною владою, в машині знаходився так званий мер та його заступниця. Обидва колаборанти дістали поранення", - зазначив Гайдай.

Він повідомив, що загарбники одразу розпочали пошуки "добрих людей", проте безрезультатно.

"Партизани тримають в напрузі окупантів на загарблених територіях, ніколи не знаєш, коли і як зустрінеш "добрих людей". Всі гауляйтери вже навіть своєї тіні бояться…", - зазначив Гайдай.

Щодо ситуації на фронті голова ОВА повідомив, що Білогорівка та Верхньокам‘янка продовжують тримати оборону.

"Армія орків на Луганщині вже виснажена і перегруповується, просування в них немає", - підкреслив Гайдай.

Як повідомляв УНІАН, 2 серпня Гайдай повідомив, що на Луганщині почали вдало працювати партизани, які не лише розклеюють листівки, а й знищують об'єкти інфраструктури, що дуже допомагає гальмувати атаки і просування російської армії.

За його словами, ситуація на Луганщині залишається незмінною кілька тижнів поспіль - ніяких успіхів у росіян немає.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни зосередились на захопленні Донбасу. Просування противника відбувається дуже повільно. Як повідомляв Генштаб уранці, ворог отримав відсіч українських захисників на переважній більшості напрямків.

ЗСУ відбили в окупантів два населені пункти на Слов'янському напрямку та покращили своє тактичне становище.

Водночас, за словами полковника СБУ Романа Костенка, ситуація на фронті складна. Росіяни готуються до наступів на багатьох напрямках та підтягують сили на південь, плацдарм на правому березі Дніпра для них дуже небезпечний.

Імовірно, Росія намагатиметься наступати у бік Миколаєва та Одеси, щоб забрати більше півдня та розірвати свою залежність від української артилерії.

Тим часом на білорусько-українському кордоні спецпризначенці Лукашенка проходять перевірку бойової готовності.

За весь час повномасштабної війни українські захисники ліквідували вже 41 500 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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