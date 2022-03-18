Також Росія суттєво вичерпала людські ресурси армії.

Підприємства російського військово-промислового комплексу, що виробляють ракети та боєприпаси, переводять на цілодобовий режим роботи.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У зв'язку з витратою майже всього боєзапасу ракет та видів боєприпасів, військово-політичним керівництвом прийнято рішення про переведення підприємств російського військово-промислового комплексу, залучених до виробництва КРМБ "Калібр" та боєприпасів у РСЗВ "Смерч", на цілодобовий режим роботи", - йдеться у повідомленні.

Як відомо, Росія втратила третину своїх літаків на війні в Україні. Також Росія суттєво вичерпала людські ресурси армії та вдається до крайніх заходів - проводять приховану мобілізацію, залучають так званих "добровольців", строковиків та курсантів, а також найманців із Сирійської арабської республіки.

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