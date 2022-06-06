Військові поділилися нарізкою відео вдалих запусків "української Джавеліни" по російській бронетехніці.

Безстрашні українські захисники продовжують героїчно боротись і завдати ворогу максимальної шкоди на всіх напрямках оборони. Цього разу своїми досягненнями поділилися танкісти з ОУВ "Слобода" разом із 93-ою бригадою.

Відео військові опублікували на своїй сторінці у телеграмі.

За словами військових, завдяки українському ПТРК "Стугна" вони здатні нищити техніку окупантів десятками одиниць на день.

"У танків рф зриває башту від цих хлопців" – йдеться у повідомленні.

Чому "Стугна" так добре знищує танки РФ

Цей ПТРК ще від початку повномасштабної війни демонструє не тільки здатність перетворювати бронетехніку ворога на металолом, але і рятувати життя операторів.

ПТРК "Стугна" має вкрай високі характеристики, які дозволяють знищувати з нього будь-який танк противника, не говорячи вже про іншу бронетехніку. Працювати з ним можливо у будь-який час доби, приціл має електронно-оптичний перетворювач, або, на сучасніших версіях – тепловізор.

Сам комплекс, враховуючи його можливості, доволі мобільний, пускова важить близько 40 кг, а ракета – 30 кг. Тобто для його застосування та переміщення достатньо розрахунку з декількох осіб.

Вас також можуть зацікавити новини: