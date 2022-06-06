Безстрашні українські захисники продовжують героїчно боротись і завдати ворогу максимальної шкоди на всіх напрямках оборони. Цього разу своїми досягненнями поділилися танкісти з ОУВ "Слобода" разом із 93-ою бригадою.
Відео військові опублікували на своїй сторінці у телеграмі.
За словами військових, завдяки українському ПТРК "Стугна" вони здатні нищити техніку окупантів десятками одиниць на день.
"У танків рф зриває башту від цих хлопців" – йдеться у повідомленні.
Чому "Стугна" так добре знищує танки РФ
Цей ПТРК ще від початку повномасштабної війни демонструє не тільки здатність перетворювати бронетехніку ворога на металолом, але і рятувати життя операторів.
ПТРК "Стугна" має вкрай високі характеристики, які дозволяють знищувати з нього будь-який танк противника, не говорячи вже про іншу бронетехніку. Працювати з ним можливо у будь-який час доби, приціл має електронно-оптичний перетворювач, або, на сучасніших версіях – тепловізор.
Сам комплекс, враховуючи його можливості, доволі мобільний, пускова важить близько 40 кг, а ракета – 30 кг. Тобто для його застосування та переміщення достатньо розрахунку з декількох осіб.
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