За добу українські захисники ліквідували ще 100 російських загарбників.

За 103 дні повномасштабної війни на території України російська армія втратила вже близько 31 тис. 250 своїх бійців. Лише за останню добу ЗСУ ліквідували щонайменше сотню російських загарбників.

Про це повідомляється на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у Facebook.

Щодня зростають і втрати супротивника у техніці. На сьогодні знищено:

1 тис. 386 танків (за минулу добу – 5),

бойових броньованих машин ‒ 3 тис. 400 (минулої доби – 8),

690 артилерійських систем (4 за добу),

207 РСЗВ, 96 засобів ППО (1 за добу),

211 літаків (1 за добу),

176 гелікоптерів (1 за добу),

551 БПЛА оперативно-тактичного рівня (3 за добу),

125 крилатих ракет (3 за добу),

13 кораблів/катерів,

2 тис. 395 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (35 за добу),

53 одиниці спеціальної техніки.

Водночас, як стало відомо, найбільших втрат противник минулої доби зазнав на Слов’янському напрямку.

Раніше стало відомо, що в Україні ліквідували "легендарного" бурята-ката з ПВК "Вагнера". Також "на концерт до Кобзона" вирушив ще один російський генерал Роман Кутузов.

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