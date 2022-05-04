У розвідці розкрили їхні імена.

Головне управління розвідки МО України опублікувало перехоплення розмови російського загарбника з матір'ю. У ній він розповідає про жахливі тортури над українськими полоненими.

Перехоплення опубліковано на YouTube.

Під час розмови кулеметник Костянтин Соловйов (11-й армійський корпус, 3-тя рота, 3-й взвод) ділиться подробицями страшних знущань та вбивств, які здійснюють співробітники ФСБ та російські військові. За даними розвідки, зараз окупант знаходиться в Харківській області.

Жінка схвально реагує на розповіді сина та стверджує, що "українці не люди" і що вона сама б "кайфонула" в подібній ситуації. Чоловік каже матері, що хоче зробити "21 трояндочку" власному батькові.

Також він розповідає, що полоненим військовим та мирним людям роблять "трояндочку" на тілі, ламають їм кістки та кінцівки, а також забивають до смерті.

"Це перехоплення є черговим підтвердженням політики геноциду українців, яку окупанти впроваджують на захоплених територіях. Воєнні злочини масово чиняться як щодо військових, так і щодо цивільного населення. Масові вбивства, тортури та знущання стали нормою для окупантів. При цьому, до "професіоналів" з ФСБ охоче долучаються військовослужбовці армії РФ", - відзначають у розвідці.

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