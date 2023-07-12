Принаймні одна дитина потрапила в лікарню після вибуху.

О 12:16 у середу, 12 липня, в Запорізькій області було оголошено повітряну тривогу, що тривала менш як 20 хвилин. У цей час обласний центр було атаковано зброєю невідомого типу, пишуть "Суспільне Запоріжжя" та "Укрінформ".

Перший заступник міського голови Запоріжжя Олександр Власюк повідомив, зо зброя, з якої ворог завдав удару по місту, наразі невідома. За його інформацією, внаслідок вибуху постраждали шестеро людей, трьох осіб було ушпиталено (серед них дитина).

"Наразі ведуться слідчі дії, вивчаються уламки поки що невідомого військового об'єкта. На даний час відомо про шістьох постраждалих, з них троє госпіталізовані, в тому числі маленька дитина. Вона на обстеженні в обласній дитячій лікарні", – каже Власюк.

МВС України інформує про п'ятьох постраждалих (серед них одна дитина) і зазначає, що травмованим надали медичну допомогу та госпіталізували каретами швидких до лікарень.

"На місці події працювали психологи ДСНС, які надали допомогу людям. Одну з постраждалих через погане самопочуття психологи супроводили додому", – йдеться в повідомленні.

Директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко повідомив, внаслідок вибуху травмовані п'ятеро дітей віком від 1 до 17 років.

"Всі діти не важкі, самостійно можуть ходити. Є ураження, є забій м'яких тканин", – зазначив він.

На відео з місця, опублікованому журналістами, можна побачити, що після вибуху в будівлях поруч вибито шибки.

Атаки РФ по Україні 12 липня - що повідомлялося

В ніч на 12 липня в низці областей України було оголошено повітряну тривогу, причиною для цього стала атака РФ зі застосуванням іранських дронів-камікадзе "Шахед".

Командування Повітряних сил України сповістило, що цієї ночі ворог застосував 15 "Шахедів", з яких 11 було збито.

За повідомленнями столичної влади,всі цілі в повітряному просторі навколо Києва виявили та знищили сили ППО.

Черкаська влада інформувала, що є приліт в Черкаському районі, кілька осіб постраждали.

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