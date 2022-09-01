Також Повітряні сили здійснили 70 літаковильотів на різних напрямках і уразили склади боєприпасів, взводні та ротні опорні пункти російських окупантів.

Повітряні сили Збройних сил України знищили російський вертоліт та два безпілотники.

Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ у Facebook.

"31 серпня на східному напрямку зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил знищено ворожий вертоліт (імовірно Ка-52) російських окупантів. Крім того, знищено два БпЛА оперативно-тактичного рівня", - йдеться у повідомленні. Відео дня

При цьому, протягом доби авіація Повітряних сил ЗСУ здійснила понад 70 літаковильотів на різних напрямках.

"Екіпажі винищувальної, бомбардувальної, штурмової авіації завдали ракетно-бомбових ударів по наземних цілях окупаційних військ", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, українськими силами було уражено склади боєприпасів, взводні та ротні опорні пункти, бойову броньовану техніку, позиції зенітних ракетних комплексів, реактивних систем залпового вогню, живу силу російських окупантів.

Війна в Україні: актуальні дані

Росіяни не відмовляють від спроб захопити Донбас. Минулої доби ЗС РФ зосередили зусилля на боях на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Підрозділи противника намагалися вести наступальні бої у районах населених пунктів Весела Долина, Зайцеве. Російські окупанти безуспішно наступали в районі Водяного.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на утриманні займаних позицій.

Вранці, 1 вересня, ворог почав інтенсивний мінометний обстріл Енергодара – міста-супутника ЗАЕС, звинувачуючи у вогні Україну.

На півдні країни триває контрнаступ ЗСУ, заявлений ще 29 серпня. В Інституті вивчення війни попередили, що широка операція зі звільнення територій може зайняти тижні, а то й місяці.

Командуванню вдалося підтвердити ліквідацію понад 200 окупантів і шести ворожих складів окупантів за добу. Всього українська авіація завдала 24 удари по позиціях росіян на півдні.

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