В результаті боїв ЗСУ знищили російський Су-35.

Українські війська успішно контратакували в тилу окупаційних сил на адмінкордоні Херсонської області.

Про це в інтерв'ю Марку Фейгіну розповів радник Голови ОП Олексій Арестович.

Бій стався біля Давидового Броду в бік Миколаєва і Кривого Рогу. В результаті атаки ЗСУ був збитий російський Су-35.

"Розвивали контрнаступ, який повинен розрізати угруповання. Цього статусу я не надав би йому поки, але я б надав поки йому статус вдалої контратаки ЗСУ...Там збили Су-35 за дуже цікавих обставин. Він намагався перехопити українські штурмовики", - поділився Арестович.

Він зазначив, що росіяни "дуже сильно злякалися, тому що це один з вузлів комунікації, була спроба відрізати угруповання" від частини, що знаходиться біля Херсона.

Штурмовики працюють, коли необхідна безпосередня повітряна підтримка наших військ, пояснив Арестович.

"Ця контратака добре була забезпечена авіацією, цілком можливо історія дуже перспективна... Непогані шанси вийти на Нову Каховку", - додав Арестович.

Війна в Україні: актуальні дані

Ворог зосередив зусилля щодо захоплення Сєвєродонецька, Лимана та Лисичанська з подальшим виходом на адмінкордони Луганської та Донецької області. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

Місцева влада допускає, що ЗСУ можуть відійти від Сєвєродонецька, щоб уникнути оточення ворога.

На думку експертів з ISW, росіяни можуть оточити місто, але їх просування в забудованому населеному пункті сповільниться.

Водночас російські війська біля Ізюма залишаються в глухому куті, і окупанти, ймовірно, не зможуть збільшити темпи свого наступу.

На кордоні Донецької та Запорізької областей російські війська зазнали втрат і відступили.

В результаті боїв ЗСУ знищили вже 30 тисяч окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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