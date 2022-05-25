У боях з окупантами ЗСУ ліквідували вже 29 450 ворогів і знищили тисячі одиниць техніки противника.

Українські військові ефективно відбивають атаки ворога на південному напрямку, знищуючи його техніку.

79 окрема десантно-штурмова бригада ДШВ ЗС України прозвітувала про чергову партію розбитих броньованих машин окупантів.

На опублікованих Міноборони кадрах потрапили кілька машин ЗС РФ, деякі з них унаслідок ударів ЗСУ вгрузли в грунт.

Екіпаж згорів разом з технікою.

Війна в Україні: оновлені дані

Ворог продовжує наступ на сході, сконцентрувавши зусилля на захопленні Сєвєродонецька і Лисичанська. Таким чином росіяни хочуть оточити українські сили.

За інформацією глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, заради цього ворог стягнув сили з інших напрямків, оголивши свої позиції у Маріуполі, під Харковом і на Донеччині.

Інтенсивність боїв навколо Сєвєродонецька має зменшитися до кінця тижня, вважає Гайдай.

Крім того, РФ продовжує завдавати ракетних ударів по інших українських містах, призводячи до жертв серед цивільного населення.

Редакція NYT, своєю чергою, припускає, що у разі провалу наступу РФ "війна може зайти у глухий кут". На думку журналістів, чим далі просуваються росіяни - тим вразливішими вони стають для українських контратак. Зараз армія РФ може, хіба, похизуватися тактичними успіхами у деяких місцях.

У боях з окупантами ЗСУ ліквідували вже 29 450 ворогів і знищили тисячі одиниць техніки противника.

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