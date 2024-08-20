Українські сили просунулися неподалік міжнародного кордону, з'ясували аналітики.

Триває повномасштабна війна в Україні, і українські воїни продовжують рухатися вперед на території Курської області РФ.

У понеділок, 19 серпня, захисникам нашої країни вдалося домогтися нових успіхів, пише американський Інститут вивчення війни (ISW), посилаючись на кадри з геолокацією, які були опубліковані вчора. "...українські сили просунулися у Вишнівці (на південний захід від Кореневого і за 14 км від міжнародного кордону)", - з'ясували аналітики.

Російське Міноборони стверджувало, що авіація РФ і артилерія вдарили по українцях, які діють біля Вишнівки. У ISW додали, що таким чином вороже відомство потенційно могло мовчазно визнати, що українські захисники мають просування в цьому районі.

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Операція Збройних сил України стартувала в Курській області на початку серпня. Увечері 19 числа президент Володимир Зеленський повідомив, що вже звільнено 92 населених пункти. За його словами, українська сторона в Росії контролює 1250 квадратних кілометрів території.

На думку керівника безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павла Лакійчука, через те, що російський диктатор Володимир Путін відмовився визнавати операцію ЗСУ на Курщині частиною війни проти України, може загостритися протистояння між вежами Кремля.

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