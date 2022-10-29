Також знищено було чотири танка та дві РСЗВ "Град" ворога.

У Оперативному командуванні "Південь" повідомили про знищення 34 російських окупантів та та трьох їхніх складів боєприпасів.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці Командування у Facebook щодо підсумків поточної оперативної обстановки на півдні Україні за 28 жовтня.

Зазначається, що обстановка в Південнобузькій операційній зоні досить складна та динамічна, але контролюється Силами оборони.

Відео дня

"Наші війська утримують займані позиції та наносять вогневе ураження противнику з метою створення умов для подальших наступальних дій. Противник продовжує вести активну оборону, намагається утримати зайняті рубежі та здійснювати вогневий вплив на характер дій наших військ", - йдеться у повідомленні.

У Командуванні додали, що ворог застосовує авіацію, реактивну та ствольну артилерію, міномети та ударні дрони різних модифікацій по позиціях українських військ та прилеглих територіальних громадах.

"Протягом бойового дня ворог 8 разів атакував авіацією наші позиції, а також звільнені на початку жовтня населені пункти Бериславського району. У відповідь нашою авіацією завдано також 8 ударів по районах зосередження сил та зброї противника, розгортання систем протиповітряної оборони та опорному пункту в Миколаївському, Первомайському і Бериславському районах", - зазначили у ОК "Південь".

Так, протягом бойового дня ракетно-артилерійські підрозділи українських військ виконали 160 вогневих завдань.

"Відомо, що вороже військо схудло на 34 рашисти, дві реактивні системи залпового вогню "Град", 4 танки, 3 міномети сто двадцятого калібру, самохідну гармату "Гіацинт" та причепну гаубицю", - йдеться у повідомленні.

Ще чотири артилерійські установки і ворожий танк було пошкоджено.

"А в Бериславському і Миколаївському районах знищено 3 склади боєприпасів", - повідомили у Командуванні.

Зазначається, що в Чорному морі загальна чисельність корабельного угруповання ворога становить дев'ять кораблів та катерів, у тому числі один великий десантний корабель, два надводних та один підводний носії 20 високоточних крилатих ракет типу "Калібр".

"Обмежені міжнародними гарантіями забезпечення функціонування зернових коридорів, вони не наважуються виходити зі своєї "зони безпеки" за мисом Тарханкут, побоюючись наших засобів ураження", - зауважили у Командуванні.

Успіхи ЗСУ за минулу добу

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що траса "Сватове-Кремінна" практично під контролем Збройних сил України.

Бійці українського спецпідрозділу "Хорт" під час бойового завдання ліквідували заступника начальника штабу найманців ПВК "Вагнер".

На півдні протягом минулої ночі Збройні сили України завдали по ворогу 112 вогневих ударів.